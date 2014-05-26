В Сумах на выборах мэра побеждает кандидат от «Батькивщины»

«К полудню понедельника обработано 77 протоколов из 132. Лидирует выдвиженец ВО «Батькивщина» Александр Лысенко. У него сейчас 31706 голосов избирателей (41%). Второй в рейтинге кандидатов – Сергей Клочко (16388 или 21%). Замыкает тройку – Анатолий Жук (9797 или 12,7%)», – говорится в сообщении пресс-службы Сумского горсовета со ссылкой на информацию городской избирательной комиссии.

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Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы городского председателя Сум состоялись 25 мая в связи с тем, что предыдущий мэр Геннадий Минаев 25 февраля подал в отставку по собственному желанию. Городская избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов на должность городского председателя.