В Сумах на выборах мэра побеждает кандидат от «Батькивщины»
В Сумах на выборах городского председателя побеждает представитель ВО «Батькивщина» секретарь городского совета, исполняющий обязанности мэра Александр Лысенко.
«К полудню понедельника обработано 77 протоколов из 132. Лидирует выдвиженец ВО «Батькивщина» Александр Лысенко. У него сейчас 31706 голосов избирателей (41%). Второй в рейтинге кандидатов – Сергей Клочко (16388 или 21%). Замыкает тройку – Анатолий Жук (9797 или 12,7%)», – говорится в сообщении пресс-службы Сумского горсовета со ссылкой на информацию городской избирательной комиссии.
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Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы городского председателя Сум состоялись 25 мая в связи с тем, что предыдущий мэр Геннадий Минаев 25 февраля подал в отставку по собственному желанию. Городская избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов на должность городского председателя.