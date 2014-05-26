Порошенко рассказал, в какой мере его интересует Янукович

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после пресс-конференции.

"Меня Янукович интересует только в позиции его возврата на скамью подсудимых в Украину. И я думаю, что он должен комментировать только сроки своего возврата", - сказал Порошенко в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление Януковича о нелегитимности Порошенко.

Как сообщал УНИАН, российские государственные СМИ распространили заявление Януковича о том, что он уважает результаты президентских выборов в Украине.

«Прошли внеочередные выборы президента Украины. Вне зависимости от того, в каком регионе и какой процент населения пришел голосовать, какой вы сделали выбор, я этот выбор, сделанный в самое трудное время для нашей родины, уважаю», - говорится в заявлении Януковича.

В то же время он отметил, что «для легитимности выборов и легитимности самого президента необходимо участие юго-востока нашей страны». «Многие избиратели этих регионов были оскорблены и унижены действиями нелегитимной «власти», которая пришла в результате «военного переворота», - считает Янукович.