На 90% избирательных участков выборы прошли без особых нарушений - КИУ

На 90% избирательных участков внеочередные выборы президента Украины прошли без существенных нарушений избирательного законодательства и в соответствии с международными стандартами честных и прозрачных выборов.

Об этом председатель общественной организации «Комитет избирателей Украины» (КИУ) Александр Черненко заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

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«По итогам наблюдений Комитет избирателей Украины констатирует, что внеочередные выборы президента Украины на подавляющем большинстве участков, а это более 90% участков, прошли в соответствии с международными стандартами честных и демократических выборов, без существенных и системных нарушений избирательного законодательства Украины», - сказал Черненко.

«То есть, можно сказать, что на большей части территории Украины, за исключением, конечно, частей Донецкой и Луганской областей, мы начали сегодня традицию проведения демократических выборов», - добавил глава КИУ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11.00, Центральная избирательная комиссия обработала 60,51% электронных протоколов участковых избирательных комиссий.

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По предварительным данным, за Петра Порошенко проголосовали 53,71% избирателей, за Юлию Тимошенко - 13,07%, за Олега Ляшко - 8,47%, за Анатолия Гриценко - 5,47%, за Сергея Тигипко - 5,25%, за Михаила Добкина - 3,43%, за Вадима Рабиновича - 2,31%.

Все остальные кандидаты, по предварительным подсчетам, набрали меньше 2% голосов.

Всего проголосовали 10 млн 262 тыс. 489 избирателей.