В Каире на мероприятии кандидата в президенты прогремел взрыв, трое ранены

03:45, 18 мая 2014
Мир
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Инцидент произошел в преддверии президентских выборов рядом с местом проведения агитационного мероприятия в поддержку кандидата Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Каир / REUTERS

Взрыв раздался рядом с местом проведения предвыборного мероприятия в поддержку фаворита президентской гонки, трое получили ранения, передает в ночь на воскресенье агентство Рейтер.

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Сообщается, что митинг проводился в поддержку Абдель Фаттаха ас-Сиси. Однако, по данным телеканала Al-Arabiya, взрыв прогремел возле штаба избирательной компании ас-Сиси, передает РИА Новости.

Досрочные выборы президента в Египте пройдут 26-27 мая, голосование для граждан, проживающих за границей, началось в четверг. За пост главы государства поборются два кандидата: социалист-насерист Хадмин Сабахи и считающийся фаворитом гонки ас-Сиси.

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