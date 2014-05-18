В Каире на мероприятии кандидата в президенты прогремел взрыв, трое ранены

Взрыв раздался рядом с местом проведения предвыборного мероприятия в поддержку фаворита президентской гонки, трое получили ранения, передает в ночь на воскресенье агентство Рейтер.

Читайте такжеВ Египте террористы требуют от туристов и паломников до 20 февраля покинуть страну

Сообщается, что митинг проводился в поддержку Абдель Фаттаха ас-Сиси. Однако, по данным телеканала Al-Arabiya, взрыв прогремел возле штаба избирательной компании ас-Сиси, передает РИА Новости.

Досрочные выборы президента в Египте пройдут 26-27 мая, голосование для граждан, проживающих за границей, началось в четверг. За пост главы государства поборются два кандидата: социалист-насерист Хадмин Сабахи и считающийся фаворитом гонки ас-Сиси.