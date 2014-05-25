В Донецке террористы ушли от резиденции Ахметова, оставив вооруженную охрану

Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы событий, более трех часов назад люди, пришедшие под российскими флагами к входу в ботанический сад, рядом с которым находится резиденция Ахметова, уже покинули территорию.

Читайте такжеПредставители "ДНР", пикетирующие резиденцию Ахметова, просили об экскурсии - СМИ

Представитель самопровозглашенной «Донецкой народной республики», «премьер-министр» «ДНР» Александр Бородай провел переговоры с охранниками Ахметова, после чего было объявлено, что «часть вооруженных людей просто остаются охранять резиденцию от возможного штурма». Остальные сепаратисты вскоре разошлись – кто разъехался на пассажирском транспорте, кого увезли специально прибывшие автобусы, отметили очевидцы.

По их словам, «охранять резиденцию Ахметова от «агрессивного народа» остались несколько представителей сепаратистского батальона «Восток».

Как сообщал УНИАН, в Донецке к дому Ахметова пришли колонной около 1,5 тыс. сепаратистов во главе с представителями ДНР. По словам очевидцев, участники акции, среди которых много вооруженных людей, скандировали «Донбасс», «Ахметов – враг народа!» и требуют бизнесмена выйти и услышать их.