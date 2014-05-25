РФ не принимала участия в переговорах об освобождении сотрудников LifeNews – Тымчук

Россия не принимала участия в переговорном процессе по освобождению сотрудников телеканала LifeNews.

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

«По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", к освобождению российских псевдожурналистов из LifeNews никто из граждан России отношения не имеет», - сообщил он.

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«Представители РФ не принимали непосредственного участия в переговорном процессе, в результате которого были освобождены пособники террористов из LifeNews», - отметил военный эксперт.

"По нашим данным, переговоры велись исключительно с представителями ОБСЕ и ООН. Именно идя навстречу их просьбам, украинская сторона в качестве жеста доброй воли и демонстрации уважения к мнению международного сообщества освободила этих граждан", - добавляет он.