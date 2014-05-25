Около украинской границы остается значительная часть российских войск
17:46, 25 мая 2014Политика
0
В Государственной пограничной службе сообщили, что значительная часть российских войск продолжает находиться на местах, куда была приведена на время учений.
Россия продолжает учения, несмотря на просьбу Украины их приостановить / REUTERS
По словам заместителя председателя Государственной пограничной службы Виктора Мишаковского, «исходя из данных пограничной авиаразведки, можно констатировать, что базовые городки, развернутые российскими войсками, остаются, остается система управления и обеспечения этих городков».
Читайте такжеНа границе с Украиной остаются десятки тысяч российских военных - Пентагон
Как сообщал УНИАН, 19 мая Министерство иностранных дел Украины призвало Россию отменить анонсированные на период с 21 до 25 мая учения «Авиадартс-2014» в районе Липецка, Воронежа и Рязани как усиливающие напряжение в период проведения в Украине президентских выборов и не способствующие деэскалации ситуации в регионе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter