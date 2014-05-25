Около украинской границы остается значительная часть российских войск

По словам заместителя председателя Государственной пограничной службы Виктора Мишаковского, «исходя из данных пограничной авиаразведки, можно констатировать, что базовые городки, развернутые российскими войсками, остаются, остается система управления и обеспечения этих городков».

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Как сообщал УНИАН, 19 мая Министерство иностранных дел Украины призвало Россию отменить анонсированные на период с 21 до 25 мая учения «Авиадартс-2014» в районе Липецка, Воронежа и Рязани как усиливающие напряжение в период проведения в Украине президентских выборов и не способствующие деэскалации ситуации в регионе.