На сайте Авакова сообщается об уничтожении системы "Выборы" и ручном подсчете голосов

Такое заявление сделал министр внутренних дел Арсен Аваков через свой персональный сайт, сообщает Украинская Правда.

ОБНОВЛЕНО:Аваков заявляет о хакерской атаке на свой сайт и опровергает уничтожение системы "Выборы".

"22 мая неизвестными злоумышленниками была уничтожена информационно-аналитическая система "Выборы" Центральной избирательной комиссии, в том числе территориальных избиркомов. Преступная халатность отдельных должностных лиц ЦИК привела к тому, что в МВД и СБУ об этом доложили очень поздно. Программистам ЦИК наладить работу оборудования до сих пор не удается", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМадлен Олбрайт будет работать наблюдателем в КиевеВ субботу министр на форуме своего сайта подчеркнул, что полностью восстановить систему до выборов невозможно.

"Сейчас ситуация такая. Кто реально сломал систему и стер всю информацию, вывел из строя систему связи с территориальными избирательными комиссиями. Восстановить все до выборов невозможно. В принципе, катастрофы нет. Посчитаем все вручную. Надежнее результаты будут", - говорится в его сообщении.