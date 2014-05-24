Батальон территориальной обороны пришел на помощь батальону "Донбасс" - Тымчук

Сообщение "Информационного сопротивления" передает Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"На данный момент в силу некоторых обстоятельств идентификация комбатантов в составе подразделения невозможна". - уточняет он.

Как сообщалось раньше, информация о передвижении батальона «Донбасс» стала известна террористам. Часть бойцов «Донбасса» попали в плен, или были убиты, около 20 бойцов ранены.