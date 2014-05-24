Батальон территориальной обороны пришел на помощь батальону "Донбасс" - Тымчук
15:15, 24 мая 2014Политика
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По уточненным данным группы "ИС", в деблокации батальона "Донбасс" принимало участие подразделение батальона территориальной обороны (до 15 чел).
Батальон "Донбасс" выручили воины территориальной обороны / facebook.com/dostali.hvatit
Сообщение "Информационного сопротивления" передает Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"На данный момент в силу некоторых обстоятельств идентификация комбатантов в составе подразделения невозможна". - уточняет он.
Как сообщалось раньше, информация о передвижении батальона «Донбасс» стала известна террористам. Часть бойцов «Донбасса» попали в плен, или были убиты, около 20 бойцов ранены.
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