В Черкассах СБУ разыскивает сообщников задержанного вчера офицера-сепаратиста

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, военный в соцсети «ВКонтакте» организовал группу, к которой присоединял всех, кто поддерживал его настроения и убеждения. Рассылал электронные листовки с призывами вооруженного свержения действующей власти. Также призывал военнослужащих к поднятию восстания.

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Определено, что подозреваемый, сам профессиональный военный, не имеет никаких психических отклонений, и все свои действия осуществлял вполне сознательно. Работниками СБУ были обнаружены и изъяты электронные носители, подтвердившие его вину. В настоящее время отрабатывают всех участников созданной им группы, чтобы выявить сообщников. В настоящее время неизвестно, осуществлял ли свою деятельность подозреваемый по собственной инициативе или выполнял чьи-то приказы. Отрабатываются также его возможные связи с сепаратистами востока Украины.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах Служба безопасности Украины 22 мая задержала майора, старшего офицера Учебного центра подготовки младших специалистов Госпогранслужбы Украины в г. Черкассы, который создал незаконное объединение «Национально-освободительное движение. Черкассы» и призывал к насильственному изменению действующей власти.