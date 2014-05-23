АТО продолжается: за сутки военные уничтожили 20 боевиков, армия потеряла двух бойцов

За сутки погибло двое украинских военнослужащих, уничтожено 20 боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев.

По его данным, за прошлые сутки украинские силовики провели ряд удачных операций, в частности не допустили очередной попытки прорыва кольца окружения АТО на севере и ликвидировали отряд террористов вблизи Рубежного.

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Речь идет о банде боевиков из Луганска, российских наемников, которые в последнее время дислоцировались в городе Антрацит.

«Потери боевиков во время боя составляют до 20 убитыми и около 30 раненых. По информации источников, морги Лисичанска и Северодонецка забиты трупами бандитов.

К сожалению, украинская армия понесла потери. Во время операции погибли 2 и ранены 7 украинских военнослужащих», - пишет Селезнев.

Он отмечает, что ночью террористы продолжали попытки прорыва из кольца окружения в районе проведения АТО. Так, к полуночи из стрелкового оружия был обстрелян блокпост на перекрестке дорог, в полпятого минометным огнем боевики обстреливали позиции украинских военнослужащих на горе Карачун в районе города Славянск.

В ответ украинские силовики применили огонь на поражение из стрелецкого оружия и вооружения БТР-80, которое вынудило нападающих отступить и понести потери. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

По его словам, к украинским силовикам обратилась губернатор Луганской области Ирина Варигина, которая сообщила, что на протяжении дня получает информацию от жителей региона, которые выражают поддержку твердым действиям участников АТО. Луганчане выражают поддержку мерам, которые принимает центральная власти страны, надеются на скорейшее разрешение проблем, стабилизацию ситуации в регионе.

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Активизация силовых действий террористов против военных имеет целью резкое обострение ситуации в регионе с целью срыва избирательной кампании, констатировал Селезнев.

«Подразделения, которые задействованы в АТО, продолжают выполнять задачи по локализации бандформирований в определенных районах, созданию плотного кольца окружения с целью недопущения распространения терроризма, несут службу на блокпостах, осуществляют охрану базовых лагерей, задачи по поддержке действий специальных подразделений», - отмечает он.