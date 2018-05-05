Трудный выбор

Досрочные выборы президента Украины должны стать важным шагом к общественному примирению после Революции Достоинства, побега экс-главы государства Виктора Януковича в Россию, потери Крыма и террористических атак при поддержке Кремля на Востоке страны. Но, несмотря на это, избирательная кампания, подходящая к концу, прошла при участии армии технических кандидатов, с большим количеством черного пиара в попытах очернить конкурентов. Уже в который раз отдельные политики пытались выиграть гонку не за счет идей или программ, а банально убеждая общество, что соперник — плохой человек, либо мобилизуя электорат лозунгами и инструментами, раскалывающими страну.

Почему так произошло? Каковы риски при проведении голосования, с учетом нынешней нестабильной ситуации в восточных регионах Украины? Смогут ли стать эти выборы одним из способов объединения страны? Что изменится в нашем государстве после объявления победителя гонки?

Ответы на эти вопросы на текущей неделе искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

Украина больше не увидит второго Януковича

Текущую избирательную кампанию можно назвать уникальной для Украины — в подобной ситуации государство не оказывалось ни разу за все годы независимости. Несмотря на то, что на Востоке Украины Российская Федерация развернула спецоперацию по срыву выборов, а Крым ею уже аннексирован, голосование, даже в условиях оккупации, состоится и, вероятнее всего, его результат будет признан международным сообществом.

«К сожалению, агрессия России изменила прохождение кампании... Но избирательная кампания, это не только день выборов... Не сомневаюсь, что выборы состоятся, даже если на части участков Донбасса они будут сорваны. И международное сообщество их признает», - отметил профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Что касается, собственно, избирательной кампании, то, после Революции Достоинства не все идет так, как хотелось бы людям, отстоявшим Майдан. Однако уже тот факт, что Украина вернулась к парламентско-президентской форме правления свидетельствует, что государственная система становится более стабильной и исключает узурпацию власти. То есть, в перспективе, Украина не увидит еще одного Януковича.

Кроме того, существующие реалии не позволяют откладывать выборы президента «на потом», даже если у избирателей накопилось немало претензий к кандидатам. «Нынешний тренд в том, что выборы должны пройти... Мы можем иметь претензии к кандидатам, но процесс — открытый, и в избирательной кампании участвуют представители разных сил», - считает политолог.

По его мнению, проблема общества в том, что ответы на свои вопросы избиратели пытаются найти в фамилиях кандидатов, в то время, как ответы кроются в изменении системы. Впрочем, Алексей Гарань считает, что возвращение к конституционной реформе и появление реанимационного пакета реформ — первые шаги в этом непростом процессе.

Кроме того, по его мнению, следующими досрочными выборами должны стать выборы в Верховную Раду. «В нынешних условиях досрочные выборы - это дополнительные сложности, в том числе, в отношениях между элитами. Но большая часть парламента не имеют морального права оставаться в политике. Те 235 депутатов, которые голосовали за законы, которые привели к крови, не могут быть в Верховной Раде», - считает политолог и отмечает, что в обществе существует запрос на обновление парламента.

Стране нужны не лидеры из прошлого, а эффективные менеджеры

В свою очередь, руководитель общественной организации «Центр.ua», экс-глава Секретариата президента Украины Олег Рыбачук обратил внимание, что текущая президентская кампания отличается от предыдущих еще и тем, что на первые позиции выходит «несколько иная генерация политиков». По его словам, если сравнивать Тимошенко-Януковича-Ющенко с Порошенко-Кличко-Яценюком, то последние смотрятся весьма органично в международном сообществе.

«Таких президентов и премьеров, знающих иностранные языки и органичных в международном сообществе у нас еще не было», - сказал он.

По мнению Рыбачука, сегодня не существует того накала, который можно было наблюдать на двух последних президентских кампаниях. Тогда между кандидатами проходили «межгалактические бои», сегодня это бои на уровне избирательных штабов кандидатов и политических «гурманов».

«Накала президентской кампании нет. Страна выросла, ей не нужны лидеры, которые были в прошлом. Ей нужны менеджеры, способные реагировать на конкретные проблемы... То есть, большинство электората выбирает менеджера, который сможет не только подписать соглашение с ЕС, но и сможет этот договор выполнить», - считает он.

Рыбачук уверен, что будущий президент «должнен быть своим в европейском клубе и обеспечить внешнюю политику». Вторым шагом должна стать перезагрузка системы через изменение парламента. «Нужно изменение правил игры и выборы с открытыми партийными списками», - сказал он.

По мнению эксперта, простое переформатирование большинства в нынешнем составе парламента не устроит общество. «Нам не нужно, чтобы президенту просто было комфортно с Верховной Радой. Нужно, чтобы договорняков больше не было...К тому же, ситуативное переформатирование парламента ничего хорошего для страны не несет... Поэтому, парламент, в нынешнем составе, не может существовать до 2017 года», - считает он.

Возможно, депутатам нужно дать год для принятия реформ, а после дать четкие правила и условия для выборов и провести их.

Кроме того, по его словам, очень важно пояснить электорату юго-востока Украины, что именно на парламентских выборах вся Украина, и эти регионы, в том числе, получат свое настоящее представительство во власти. «Востоку и Югу нужно пояснить, чтобы они не нервничали, что свою элиту они смогут выбрать на парламентских выборах», - сказал Рыбачук.

Более того, кандидаты в президенты, которые не станут лидером гонки, смогут найти свое место в альянсах с будущим главой государства, особенно, после выборов в Верховную Раду. «Это совершенно нормальные политические расклады. Посмотрите на Меркель, как она строила широкую коалицию. Такие альянсы — природное решение. Победитель не заберет все, даже если получит 55% поддержки электората. Практика забрать все себя уничтожила», - пояснил он.

Основная проблема президентских выборов — обеспечение безопасности

На другой аспект президентской избирательной кампании обратил внимание эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. По его словам, очень важно обеспечить жителям Востока Украины безопасность во время голосования, так как «голосовать они готовы». «Минобороны, МВД должны сделать все, чтобы люди вышли и показали, что они не согласны с происходящим на Востоке... Как гражданин хочу сказать, что, если народ имеет уважение к армии, они должны прийти на выборы. Хотя бы потому, что военные погибали ради того, чтобы мирные жители могли проголосовать... История покажет, кто прав или не прав, кто прячется, а кто хочет защитить Украину», - считает он.

Кроме того, по мнению эксперта, в избирательных программах кандидатов в президенты следует обратить внимание на то, «как кандидат планирует закончить АТО, или как дальше бороться с сепаратизмом»: «Нужно понять, этот кандидат — человек, который хочет спрятаться за должность или решать вопросы в сфере безопасности и обороны страны».

К слову, безопасность во время голосования 25 мая необходима не только избирателям, но и социологам, которые намерены проводить экзит-полы даже в проблемных регионах. «Им нужно пожелать удачи. Три компании планируют объединиться и проводить экзит-полы. Проходить они могут в два варианта: либо опрос избирателей на выходе, либо в виде имитации голосования. Скорее, будет второй. Охватить постараются 300 участков. И, по большому счету, в больших городах все будет нормально», - сказал эксперт-социолог, основатель и руководитель компании Research & Branding Group Евгений Копатько.

Кроме того, по его словам, интересной будет явка избирателей, так как мобилизация электората на востоке, западе и центре страны — разная. «Предполагаю, что явка может быть ниже, чем заявляется», - считает он.

По его мнению, проведение президентских выборов — некая легитимизация власти, но после голосования за главу государства ничего не закончится, а только начнется. «Выборы - это частичная легитимизация перед внешним миром. Но власти еще нужно будет убдеждать избирателей, что она легитимна для востока... Выборы — это не свобода, а попытка в тяжелых условиях провести кампанию. А потом убедить людей, чтобы они признали итоги этой кампании», - сказал он.

По словам социолога, президентское кресло - электрический стул, сидя на котором нужно будет решать вопросы, важные для страны: «Важно, кто будет брать ответственность за экономические проблемы».

Впрочем, председатель правления Центра политико-правовых реформ (ЦППР) Игорь Колиушко с этим мнением не согласен. «Выбирая, за кого голосовать, давайте смотреть Конституцию. За что новый президент будет отвечать после выборов? Экономические и социальные проблемы он не может решать, у него нет полномочий. Эти вещи нужно учитывать, голосуя на выборах», - сказал он.

По мнению эксперта, нельзя исключать победы одного из кандидатов уже в первом туре выборов. А также тот факт, что найдутся кандидаты, заявляющие о фальсификациях.

Впрочем, по его словам, суды, в любом случае, расставят все точки над «i». А кандидаты, не победившие в гонке, смогут трансформировать свой рейтинг в голоса избирателей на будущей парламентской избирательной кампании. «И можно будет посмотреть, насколько то, что они предлагают, находит поддержку в обществе», - отметил Колиушко.

«Часто читать, что победивший кандидат может предложить своему оппоненту какую-то высокую должность. Но этого нет в Конституции. Президент может отвечать только за две должности в правительстве — Минобороны и МИД», - добавил он.

В то же время, эксперт согласен с другими участниками дискуссии, что государство должно сделать все, чтобы выборы прошли в максимально безопасных условиях, так как «альтернативы их проведению нет». «Пока власть это обещает. Посмотрим, как власть с этим справится», - сказал он.

УНИАН