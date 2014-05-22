Турчинов назначил Попович своим представителем в Автономной Республике Крым
20:05, 22 мая 2014Политика
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Турчинов назначил Наталью Попович своим представителем во временно оккупированном россией Крыму.
Турчинов назначил Попович своим представителем в Автономной Республике Крым / google.ru/maps
Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов своим указом № 482/2014 назначил Наталию Попович постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым.
Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.
Напомним, представительство президента Украины, которое ранее размещалось в Крыму, теперь будет находиться в Херсоне.
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