Турчинов назначил Попович своим представителем в Автономной Республике Крым

20:05, 22 мая 2014
Политика
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Турчинов назначил Наталью Попович своим представителем во временно оккупированном россией Крыму.

Крым, карта / google.ru/maps

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов своим указом № 482/2014 назначил Наталию Попович постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.

Напомним, представительство президента Украины, которое ранее размещалось в Крыму, теперь будет находиться в Херсоне.

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