Турчинов назначил Попович своим представителем в Автономной Республике Крым

Турчинов назначил Наталью Попович своим представителем во временно оккупированном россией Крыму.

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов своим указом № 482/2014 назначил Наталию Попович постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства. Напомним, представительство президента Украины, которое ранее размещалось в Крыму, теперь будет находиться в Херсоне.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter