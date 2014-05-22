Мэр Донецка призвал горожан защищать свои дома, машины и право на мирную жизнь

За последнюю неделю в Донецке значительно ухудшилась криминогенная обстановка. Ежедневно совершаются ограбления, убийства и захваты автомобилей. Огромное количество оружия, находящееся на руках у граждан, привело к катастрофическим последствиям. Все эти преступления совершают наши земляки, и от этого вдвойне больней.

Об этом говорится в обращении Донецкого городского головы Александра Лукьянченко к жителям Донецка, сообщают "Новости Донбасса".

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Лукьянченко призывает всех горожан к порядку. По словам мэра, на сегодня правоохранительные органы не способны самостоятельно решить проблему безопасности. Городские власти организовали с помощью предприятий народные дружины, которые патрулируют улицы, однако этого недостаточно.

"Я обращаюсь ко всем горожанам, с просьбой принять участие в сохранении порядка на территории города. Каждый из нас в своем дворе, микрорайоне, объединившись с единомышленниками, может поддерживать порядок. В каждом райисполкоме создается координационный штаб. Вы можете обратиться туда напрямую или через ваших председателей домовых и квартальных комитетов", - цитирует Лукьянченко пресс-служба.

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Мэр отметил, что люди не могут и не должны давать отпор вооруженным бандитам - это задача милиции.

"Я прошу вас поддерживать порядок там, где вы живете, там, где знаете своих соседей, где молодежь, поддавшись плохому влиянию, может испортить ваше имущество. Защитите в первую очередь свое – свои дворы, дома, машины и свое право на мирную жизнь. Я надеюсь, что вместе мы сможем преодолеть эти трудности", - подытожил градоначальник.