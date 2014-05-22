В результате боя под Волновахой в больницы доставили 31 человека с огнестрельными ранениями
11:59, 22 мая 2014Политика
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31 человек доставлен в больницы в результате нападения на военных под Волновахой.
В результате битвы под Волновахой в больницы доставлен 31 человек (на фото - украинский военный) / REUTERS
31 человек доставлен в больницы с огнестрельными ранениями в результате нападения террористов на украинских военных под Волновахой. Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на пресс-службу ДонОГА.
"На данный момент в больницы доставлен 31 человек с огнестрельными ранениями. О принадлежности людей, получивших ранения, департамент здравоохранения не располагает", - говорится в сообщении.
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При этом, как уточнили в ведомстве, данными о погибших в ходе столкновения они пока не располагают.
Как ранее сообщал "ОстроВ" со ссылкой на очевидцев, число погибших может составлять от 4 до 30 человек.
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