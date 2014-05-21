ЕС приветствует Меморандум о мире и согласии, принятый Радой

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении, распространенном Европейской службой внешнего воздействия.

"Мы очень приветствуем принятие Меморандума о мире и согласии Верховной Радой Украины. Этот Меморандум, поддержанный большинством представителей всех фракций, предоставляет хороший фундамент для конкретных шагов для деэскалации ситуации, в частности способствует поиску решений самими украинцами, действующих в единстве. Он также будет способствовать воплощению важных реформ в последующие месяцы, включая децентрализацию и комплексною конституционною реформу", говорится в заявлении.

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Заявление также приветствует проведение "круглых столов" в Украине и надеется на продолжение процесса политического диалога на национальном уровне. "Это в частности важно при приближении президентских выборов в это воскресенье. Мы готовы оказать помощь в воплощении положений Меморандума", говорится в заявлении.

Европейская служба внешнего воздействия выразила надежду, что и другие подписанты Женевской декларации от 17 апреля, включая Россию, также будут способствовать воплощению положений Меморандума о мире и согласии.