Начальник милиции в Днепропетровской области написал рапорт об отставке

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером 200 активистов пикетировали здание ГУ МВД в Днепропетровской области с требование отставки начальника областной милиции.

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Участники акции сообщили, что Гогуадзе был назначен на должность без согласования с представителями общественности и политических партий. Также, по словам пикетчиков, ГУ МВД не проводит расследование уголовных дел по фактам разгона днепропетровского Евромайдана и избиению его активистов в ноябре 2013 г. и массовых беспорядков возле Днепропетровской облгосадминистрации 26 января т.г.

«Десятки человек были травмированы, а организаторы и исполнители избиения не наказаны", - сообщили участники пикета.

Несколько активистов прошли в здание управления, где встретились с Гогуадзе. Во время разговора он написал рапорт об отставке и заявил, что отправит его министру внутренних дел.

После этого участники акции под зданием облУВД разошлись.