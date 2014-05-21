Начальник милиции в Днепропетровской области написал рапорт об отставке
Начальник ГУ МВД в Днепропетровской области Георгий Гогуадзе в присутствии представителей пикетчиков - представителей местного Евромайдана, "Правого сектора", ВО "Свобода" и ветеранов-афганцев - написал рапорт об отставке с должности.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером 200 активистов пикетировали здание ГУ МВД в Днепропетровской области с требование отставки начальника областной милиции.
Читайте такжеЭкс-начальник МВД Одесской области скрывается в Приднестровье - Генпрокуратура
Участники акции сообщили, что Гогуадзе был назначен на должность без согласования с представителями общественности и политических партий. Также, по словам пикетчиков, ГУ МВД не проводит расследование уголовных дел по фактам разгона днепропетровского Евромайдана и избиению его активистов в ноябре 2013 г. и массовых беспорядков возле Днепропетровской облгосадминистрации 26 января т.г.
«Десятки человек были травмированы, а организаторы и исполнители избиения не наказаны", - сообщили участники пикета.
Несколько активистов прошли в здание управления, где встретились с Гогуадзе. Во время разговора он написал рапорт об отставке и заявил, что отправит его министру внутренних дел.
После этого участники акции под зданием облУВД разошлись.