На Донбассе боевики готовят «коридор» для вывода части сил из Славянска в Россию

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Не исключена также попытка вывоза большого количества трупов уничтоженных террористов, которые в настоящее время находятся в переполненном морге Славянска. В частности, «коридор» должен быть обеспечен на участке госграницы с РФ в районе Дмитровки Донецкой области", - написал Тымчук.

В настоящее время боевики в срочном порядке оборудуют здесь блок-посты, отметил эксперт.

Эту информацию подтверждают и в Госпогранслужбе. В частности, около 14 часов пограничным нарядом от отдела пограничной службы «Дмитровка» Донецкого отряда, который осуществлял патрулирование, вблизи населенного пункта Кожевня (8 км от линии государственной границы) было обнаружено 2 грузовых автомобиля, груженных бетонными блоками, и автокран, который устанавливал эти блоки на дороге.

"Попытки украинских пограничников помешать не привели к успеху ввиду несоизмеримого соотношения сил – против пограничного наряда численностью 5 чел. выступает более сотни террористов", - подчеркнул Тымчук.

Эксперт считает, что без экстренной помощи со стороны сил АТО планы боевиков сорвать явно не удастся.