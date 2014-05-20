Le Parisien: Вашингтон сомневается в том, что Россия отводит свои войска

Об этом говорится в статье под названием «Вашингтон сомневается в том, что Россия отводит свои войска, и ждет «конкретных доказательств» в газете Le Parisien.

Жест, который выглядит как признак облегчения конфликта за неделю до президентских выборов в Украине. Тем не менее, представители НАТО и высокопоставленные чиновники Администрации Президента Барака Обамы скептично отнеслись к этим заявлениям.

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"Мы хотим видеть конкретные и четкие доказательства достоверности заявлений Москвы, прежде чем делать выводы», – сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным. Свое недоверие высказал и Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен: «К сожалению, я вынужден сказать, что мы не увидели никаких доказательств того, что Россия начала отводить войска», – сказал он, прежде чем напомнить, что «уже в третий раз Владимир Путин делает подобное заявление, но мы все еще не увидели никаких признаков отвода войск».

НАТО хочет провести новый саммит с Россией, которая пока молчит

Представители НАТО все еще ожидают, что Россия не «покажет своего истинного намерения» соблюдать нормальное проведение президентских выборов 25 мая, которые Генеральный секретарь Альянса считает очень важными. Они также заявил, что НАТО открыт для диалога с Россией, несмотря на то, что «практическое сотрудничество» было приостановлено после аннексии Крыма в марте. «Мы предложили организовать совещание Россия-НАТО на следующей неделе. Но мы пока не получили ответа от россиян», – заявили в НАТО.

Андерс Фог Расмуссен не согласился с мнением, что НАТО преувеличивает угрозу, которую представляет собой украинский кризис. «Абсолютно нет. То, что происходит в Украине возмутительно, и вполне очевидно, что незаконные военные действия России создали абсолютно новую ситуацию в сфере обороны в Европе, к которой наши союзники должны адаптироваться», – сказал он.

За последние пять лет «Россия увеличивала свои военные расходы на 10% ежегодно», в то время как «европейские страны резко сократили свои расходы, некоторые даже на 40%», – сказал он, добавив, что этот вопрос будет включен в программу саммита НАТО, который должен состояться в Великобритании в сентябре.

Андерс Фог Расмуссен отказался комментировать информацию, опубликованную в немецком еженедельнике Der Spiegel, согласно которой НАТО будет сложно защищать «классическими средствами» Прибалтийские страны в случае агрессии со стороны России. «Будьте уверены, у нас есть все необходимое и мы готовы обеспечивать защиту всех своих союзников», – сказал он.

Генсек НАТО на прошлой неделе посетил несколько стран Восточной Европы, в которых Альянс увеличил свое военное присутствие за счет дополнительных самолетов и кораблей.