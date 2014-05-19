СБУ предупредила теракт на Куликовом поле в Одессе - террористы хотели взорвать автомобиль в толпе

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, с целью дестабилизации ситуации в Одесском регионе злоумышленники планировали 18 мая в 14.00 на Куликовом поле, в месте скопления свыше 1,5 тыс. людей, взорвать автомобиль.

Задержаны три сотрудника частной охранной структуры, которые вели скрытое визуальное наблюдение за Куликовым полем, и гражданин Республики Беларусь О.Шабалин, активист радикальной пророссийской структуры.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия и процессуальные действия.Читайте такжеВ Доме профсоюзов в Одессе 32 человека погибли от отравления хлороформом - МВД

Во время допроса Шабалин сознался в участии в массовых беспорядках 2 мая в Одессе и подтвердил личное знакомство с гражданином В.Будько (известный как «Боцман», объявлен в розыск по статьям 115 и 294 УК Украины за участие и применение огнестрельного оружия 2 мая во время массовых беспорядков в Одессе).

Установлено, что Шабалин намеревался за соответствующее финансовое вознаграждение, полученное от лидеров пророссийских сил, создать группу наемников для осуществления провокаций в Луганской области с целью срыва избирательного процесса. Задержанный через посредников установил контакт и поддерживал связь с сепаратистами не только для выезда в Луганск, но и для обеспечения условий пребывания их представителей в Одессе для дестабилизации ситуации в регионе.