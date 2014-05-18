Немцов о призыве "Стрелка" вооружить женщин: У боевиков закончилось финансирование

Видеообращение Игоря Стрелкова, называющего себя командующим ополчением так называемой "Донецкой народной республики" к жителям Донбасса, в котором призвал женщин вооружаться и идти к терористам воевать, свидетельствует о том, что у боевиков закончились деньги.

Об этом заявил известный российский политик, оппозиционер Борис Немцов, сообщает Gordonua.com.

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«Мне показалось, что Стрелков говорил достаточно откровенно. Он не скрывал, что потратил огромные деньги на покупку оружия. Правда, не упомянул, откуда взял эти средства. В распоряжении сепаратистов есть ракеты класса "земля-воздух", которыми они сбивают украинские вертолеты. Можно только представить масштабы финансирования террористов на востоке Украины. Несложно догадаться, в какой соседней стране живет столь серьезный спонсор по дестабилизации ситуации на Донбассе", - сказал Немцов.

Политик отмечает, что Стрелков жаловался на бандитизм, свирепствующий в Донецке, на постоянное мародерство и грабежи.

"Не исключаю, что Стрелков – идеалист, поверивший, что Путин действительно хочет объединить "русский мир". Но в призыве "командующего ополчением" чувствовалось явное отчаяние", –отметил Немцов.

Вместе с тем, российский оппозиционер не исключает, что видеобращение с просьбой о помощи было записано не только к жителям Донбасса, но и российским боевикам. В том числе, боевикам, подчиняющимся главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

"Ясно, что Стрелок - человек не самостоятельный. Возможно, его слова – это сигнал не украинским, а именно российским боевикам: мол, дело плохо, нужна помощь. Сигнал не просто российским боевикам, а именно кадыровцам», - сказал российский политик. Он считает. Что Стрелкову нужна не только финансовая помощь, но и подкрепление в виде дополнительных сил. Впрочем, допускает он, «если бы у Стрелка не было дефицита финансирования, он бы спокойно нанял террористов, готовых за деньги родную мать убить».

«Конечно, это лишь моя гипотеза, но она вписывается в общую конструкцию операции, развернутой Кремлем против Украины", – заявил Немцов.

Политик убежден, что Путин не пойдет на прямое военное вторжение в Украину, а также не присоединит к России Донбасс потому, что "это слишком дорого. Путин уже подавился Крымом, а если Восток Украины откусит, не просто подавится, а сам исчезнет с политического небосклона".

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"Путину нужна нестабильность в Украине не для мести официальному Киеву, а чтобы показать прежде всего россиянам: мол, видите, народ сверг собственного президента и ничего хорошего из этого не получил. Пытается доказать собственному народу, что свержение президента ведет к катастрофе", – подытожил Немцов.

Как сообщал УНИАН, Стрелков (по другим данным Гиркин, офицер ГРУ РФ) записал видеообращение, в котором посетовал, что жители Донбасса не хотят воевать с украинскими военными.

"Я не ожидал, что на всю область не найдется и тысячи мужчин, готовых защищать свой край", – пожаловался Стрелков.