Чубаров призвал Кремль определиться с отношением к крымским татарам

Определиться с отношением к крымскотатарскому народу призвал российскую власть глава Меджлиса Рефат Чубаров после завершения траурного митинга памяти жертв депортации крымскотатарского народа, сообщает 5 канал.

По словам Чубарова, на словах Кремль обещает восстановление прав, а с другой стороны запрещает проведение акций, заявил глава Меджлиса.

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“На этот раз нам вообще запретили проводить церемонии. Потом уже в результате долгих сложных переговоров, мы провели локальные митинги на местах и десятки тысяч людей,которые хотели приехать в Симферополь на всекрымский митинг, такой возможности не получили. Дороги были перекрыты. Кроме того, вы обратили внимание, как только мы начали митинг, нам его глушили военными вертолетами. Я хочу узнать, кто в этом государстве говорит неправду”, - заявил председатель Меджлиса.