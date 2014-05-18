ГПУ прокомментировала допрос корреспондента в Крыму: ФСБ открыто преследует журналистов

Задержание в Крыму корреспондента польского издания Gazeta WyborczaВацлава Радзивиновича является возмутительным и выходит за пределы здравого смысла.

Об этом 18 мая этого года заявил и.о. Генерального прокурора Украины Олег Махницкий, комментируя сообщения СМИ о безосновательном задержании агентами ФСБ известного иностранного журналиста вместе с украинскими коллегами в Симферополе, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины на своей странице в Facebook.

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По информации руководителя ведомства, еще с 90-х годов Вацлав Радзивинович работает в Украине и России, плодотворно и объективно освещая события в обеих странах, пользуясь уважением в политической среде и среди коллег-журналистов.

По словам Олега Махницкого, основания ФСБ для выяснения личности Радзивиновича в течение шестичасового допроса являются абсолютно надуманными, поскольку журналист имел при себе все необходимые документы, включая аккредитационные документы и многолетнюю визу для работы.

"Действия российских спецслужб на временно оккупированных украинских территориях является ничем иным как препятствованием профессиональной деятельности представителя авторитетного польского издания, - заявил руководитель ведомства. - Генеральная прокуратура Украины примет все необходимые действия в данной ситуации".