ФСБ в Крыму 6 часов допрашивала корреспондента «Gazeta Wyborcza»

Как сообщил сайту Крым.Реалии сам Вацлав Радзивинович, группа сотрудников ФСБ неожиданно и не представившись нагрянула, когда он в симферопольском кафе «Диван» беседовал и пил кофе с украинскими журналистами – бывшим корреспондентом московской газеты «Известия», позже собственным корреспондентом киевской газеты «День» в Крыму, Николаем Семеной, с которым он знаком еще по совместной работе в Москве, а также с крымской фоторепортером Леньярой Абибулаевой.

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По словам Вацлава Радзивиновича, хотя и он, и его крымские коллекги предоставили все свои документы, сотрудники ФСБ обвинили польского журналиста в том, что «он не тот, за кого себя выдает», что он «нелегально пересек границу Российской Федерации» и потребовали поехать вместе с ними в управление ФСБ в «Республике Крым».

Вацлав Радзивинович предоставил им свой паспорт, журналистское удостоверение, аккредитационную карточку МИДа Российской Федерации, долгосрочную визу для въезда в Россию, документ пограничной службы России в аэропорту Шереметьево о регистрации легального пересечения им границы по прибытии из Польши в Москву, документы о проживании в Москве, однако сотрудники ФСБ требовали ехать в управление «для выяснения обстоятельств».

Они при этом не позволили Вацлаву Радзивиновичу, несмотря на его настаивание, сделать телефонный звонок ни в редакцию «Газеты Выборчей», ни в посольство Польши в Москве, ни в МИД, ни кому бы то ни было из коллег, и вызвали группу сотрудников ФСБ «из другого управления».

ПВ управлении журналисты были разделены по разным комнатам, где с ними был проведен «опрос» по обстоятельствам инцидента, сообщил Радзивинович.

«Исходя из моего длительного опыта работы международным журналистом, в данном инциденте сотрудники российской спецслужбы проявили вопиющий непрофессионализм и превышение служебных обязанностей, совершили нарушение моих профессиональных и гражданских прав, – сказал Радзивинович.

Польский журналист считает, что у сотрудников ФСБ не было никаких правовых оснований предъявлять ему подозрения в «нелегальном пересечении какой-то границы», выяснять личность и шесть часов составлять протокол «опроса», из-за чего мне пришлось нарушить мой график работы, отменить уже назначенные интервью и сорвать планы моей работы в командировке. От всего этого происшествия остался очень неприятный моральный осадок».

Николай Семена и Леньяра Абибулаева после нескольких часов общения с сотрудниками ФСБ также были отпущены.