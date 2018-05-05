Украинский интерес. Инструментальная Россия и реверансы по-европейски

«Референдум», направленный на поддержку провозглашения независимости так называемых Донецкой и Луганской народных республик, не нашел формального одобрения в России. Признание факта его проведения, озвученное кремлевской пресс-службой, и призывы российского МИДа к переговорному процессу между Киевом и Донецком и Луганском – далеко не тот эффект, на который рассчитывали лидеры сепаратистов. Один из лидеров ДНР Денис Пушилин успел попроситься в состав России, но ответа не получил. Дело в том, что Кремль заинтересован не в присоединении Донбасса, а в использовании региона в качестве фактора дестабилизации ситуации в Украине. Не способствует наведению порядка и виляющая позиция самого богатого гражданина нашей страны, Рината Ахметова, предпочитающего не осуждать действия ДНР и ЛНР.

Весьма прямолинейно выступил в поддержку российской позиции Александр Лукашенко, отрабатывающий очередной межгосударственный кредит, полученный от России. Бацька заявил, что Украина не должна становиться членом НАТО и идти по пути евроинтеграции, видимо, позабыв, что и Беларусь является членом «Восточного партнерства». Внешнеполитическая изменчивость Александра Григорьевича должна стать уроком для украинского руководства, неоправданно интенсивно заигрывающего с «последним диктатором Европы».

Россия тем временем стремится использовать привычные рычаги влияния на Украину. Лично Владимир Путин сообщил, что наша страна переведена на предоплату за газ, сообщив лидерам европейских государств о возможных перебоях с поставками «голубого золота». Сомнительно, что «Газпром» будет форсировать очередную газовую войну с Украиной, но и снисходительно относиться к крупнейшему потребителю газа в российской энергетической монополии не намерены. Позиция еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера выглядит половинчато-примирительной, что легко объяснить как мощным влияние европейских энергетических компаний, так и скорой ротацией состава Еврокомиссии. Чего ожидать от еврочиновника, если даже экс-канцлер Германии Герхард Шредер сегодня состоит на службе «Газпрома» и свой юбилей праздновал в Петербурге.

Неожиданную поддержку лоббируемая Россией идея строительства «Южного потока» получила из уст венгерского премьера Виктора Орбана. Сохранивший свои позиции лидер партии «Фидес» остается одним из надежных союзников России в Центральной Европе. Хотя у Орбана не хватает возможностей для более активного лоббирования российских интересов в ЕС (для этого у Кремля хватает агентов влияния из стран так называемой Старой Европы), его заявления зачастую выглядят недружественными в отношении Украины.

В целом Европейский Союз продемонстрировал солидарность с нашей страной не только выделением миллиарда с хвостиком евро в виде кредита, способного не спасти украинскую экономику, а сыграть роль обезболивающего для наиболее очевидных проблем. Одновременно с совместным заседанием в Брюсселе Еврокомиссии и украинского Кабинета Министров Верховная Рада отдала законотворческие долги избирателям, приняв необходимые для продвижения к безвизовому режиму с ЕС законы. Энтузиасты евроинтеграции рассчитывают, что уже с января 2015 года наши сограждане смогут ездить в Евросоюз без визы, при этом не всегда уточняя необходимое наличие биометрических паспортов для упрощения процедуры передвижения.

Интенсивность присутствия европейских дипломатов в Киеве имеет свои причины. Дело не только в заявленном Украиной стремлении к евроинтеграции, но и предстоящих на следующей неделе выборах в Европарламент. Поэтому свое активное участие в решении «украинского вопроса», ставшего проблемой для всего континента, пытаются показать представители всех ведущих политических сил Старого Света.