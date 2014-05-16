Проект новой Конституции расширяет права и полномочия парламента и правительства - СМИ

Проектом новой Конституции Украины предусмотрено расширение прав и полномочий парламента и правительства, в то же время как права и полномочия президента урезаются.

Такие положения предлагаются в проекте изменений к Основному Закону, которые 15 марта Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины передала на рассмотрение Венецианской комиссии. Текст изменений анализирует еженедельник «Зеркало недели».

Так, в новую редакцию 85 статьи Конституции вписали право парламента "досрочно прекращать полномочия президента". Согласно той же статье, у главы государства предлагается отобрать право подавать представление о назначении министров иностранных дел и обороны. Согласно новой редакции, весь состав правительства будет назначаться Верховной Радой по представлению премьера.

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Если предложенные изменения будут приняты, у главы государства останется только одна формальная причина досрочно распускать Раду — в том случае, если парламент в течение 60 дней не сформирует состав правительства.

Также президента предлагается лишить права назначать судей. Впрочем, и Раду избавляют от привилегии избирать судей бессрочно. Все кадровые вопросы в сфере судебной власти предлагается передать Высшему совету юстиции.

В проекте облегчена процедура отрешения президента от власти. Если ранее поводом для этого было "совершение государственной измены или другого преступления", то теперь — "наличие в деяниях признаков состава преступления". Для начала процедуры импичмента потребуется 150 голосов (ранее — 226), для окончательного решения — 300 (ранее — 338). Исключена норма об обязательном выводе Верховного Суда, подтверждающем наличие состава преступления в деяниях главы государства.

Новая версия Конституции предполагает, что лишить народного депутата полномочий после принятия присяги может только парламент.

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Упрощена процедура формализации большинства в Верховной Раде. Предлагается считать парламентской коалицией не сообщество фракций, а сообщество депутатов числом не менее 226. Именно коалиция предлагает президенту кандидатуру премьера, а главе Кабинета — кандидатуры членов правительства. Невхождение депутата во фракцию партии, по спискам которой он избирался, не влечет за собой потерю мандата.

Согласно проекту Конституции, Рада не "объявляет" (как ранее), а "вводит" чрезвычайное положение, не "одобряет", а "принимает" решение об использовании Вооруженных сил. Только Рада создает, ликвидирует и реорганизовывает суды. Создает и ликвидирует административно-территориальные единицы. Административно-территориальное устройство определяется исключительно законами.

Предусматривается, что Кабмин будет ответственен только перед Радой, а президенту лишь подотчетен. Премьер наделяется правом ходатайствовать перед парламентом об увольнении отдельных членов правительства. Кабмин — правом назначать и увольнять (по представлению премьера) заместителей министров, а также глав и заместителей центральных органов власти.

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Проектом Основного Закона также предлагается ликвидировать местные администрации, а вместо них предлагается учредить "государственные представительства". Органами исполнительной власти становятся исполкомы местных советов, главы которых избираются из числа депутатов. Но при этом "представительствам" отводятся функции не только надзора за соблюдением законов и Конституции. Они также будут "координировать деятельность территориальных органов исполнительной власти", "координировать и направлять работу государственных инспекций на местном уровне", "осуществлять другие полномочия".

Кроме того, уточнены требования к кандидату в депутаты. Согласно проекту, для того чтобы баллотироваться в Верховную Раду, необходимо не просто проживать в стране последние пять лет, а пребывать этот срок в гражданстве Украины. Совершение преступления в прошлом уже не является преградой для будущего депутатства. Не может баллотироваться лишь тот, кто непосредственно в день выборов отбывает наказание за совершение умышленного особо тяжкого преступления. То же самое касается и кандидатов на пост президента.

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Также проектом Конституции предусмотрено создание Государственного бюро расследований. Глава Службы внешней разведки автоматически становится членом Совбеза.

Согласно переходным положениям, очередные местные выборы должны состояться в последнее воскресенье октября 2015 года, очередные парламентские — в последнее воскресенье октября 2017 года, очередные президентские — в последнее воскресенье марта 2019 года.