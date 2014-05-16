Генсек НАТО: Никто больше не может верить гарантиям безопасности России
Российскую аннексию Крыма он назвал «силовым захватом земли».
Никто больше не может верить гарантиям безопасности России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает Радио Свобода.
Во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Траяном Басеску в Бухаресте, Расмуссен напомнил, что в 1994 году, когда Украина отказалась от ядерного оружия, Россия выступила одним из гарантов украинского суверенитета.
«Мы не можем верить таким гарантиям после российской аннексии Крыма», - отметил Расмуссен, назвав это «силовым захватом земли».
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15 мая Россия заявила, что будет гарантировать безопасность Молдовы, которая граничит с Румынией и Украиной, если она будет оставаться нейтральной.