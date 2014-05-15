Расмуссен призывает страны НАТО увеличивать расходы на оборону
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал страны НАТО увеличивать расходы на оборону.
Как сообщает «Польское радио», об этом он сказал во время саммита по безопасности, проходящем в Братиславе.
«Ответ НАТО на ситуацию в Украине должен иметь долговременный эффект; пора покончить с урезаниями расходов на обороноспособность», – убежден генеральный секретарь НАТО.
Расмуссен отметил, что то, что мы сейчас наблюдаем в Украине – подрывает основы европейской безопасности.
Он напомнил, что российские оборонные расходы росли на более чем 10% ежегодно на протяжении последних 5 лет. В отличие от этого, многие европейские страны, которые входят в НАТО, сократили свои оборонные расходы за то же время более чем на 20%, а некоторые даже на 40%. «Урезания были особо значительными здесь, в Центрально-Восточной Европе. Этого допускать нельзя. Наступило время покончить с этим и изменить эту тенденцию», – отметил генеральный секретарь НАТО.
Как хороший пример страны, которая выделяет соответствующие средства на увеличение обороны, он назвал Эстонию; обязательство стран НАТО предусматривает расходы на обороноспособность в размере 2% от ВВП. Глава Североатлантического альянса отметил, что Польша очень близка к этой цели.
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Расмуссен отметил, что НАТО принимает во внимание долгосрочное влияние ситуации в Украине на собственную стратегию. Он заявил об увеличении возможностей совместного реагирования специальными силами НАТО «на любого, кто будет угрожать безопасности» союзников. «Больше чем когда-либо мы должны быть подготовлены и способны к обороне», – подчеркнул он.
По его мнению, на фоне российской агрессии нужно четко осознавать, что каждая страна имеет право на выбор своего будущего. «Эта свобода является фундаментальной в нашем понимании будущего», – отметил он. Расмуссен подчеркнул, что Альянс углубляет свое сотрудничество с Украиной, а также отметил, что двери НАТО являются и будут оставаться открытыми не только для Украины, но также для других стран, которые хотят быть в НАТО.