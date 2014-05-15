Расмуссен призывает страны НАТО увеличивать расходы на оборону

Как сообщает «Польское радио», об этом он сказал во время саммита по безопасности, проходящем в Братиславе.

«Ответ НАТО на ситуацию в Украине должен иметь долговременный эффект; пора покончить с урезаниями расходов на обороноспособность», – убежден генеральный секретарь НАТО.

Расмуссен отметил, что то, что мы сейчас наблюдаем в Украине – подрывает основы европейской безопасности.

Он напомнил, что российские оборонные расходы росли на более чем 10% ежегодно на протяжении последних 5 лет. В отличие от этого, многие европейские страны, которые входят в НАТО, сократили свои оборонные расходы за то же время более чем на 20%, а некоторые даже на 40%. «Урезания были особо значительными здесь, в Центрально-Восточной Европе. Этого допускать нельзя. Наступило время покончить с этим и изменить эту тенденцию», – отметил генеральный секретарь НАТО.

Как хороший пример страны, которая выделяет соответствующие средства на увеличение обороны, он назвал Эстонию; обязательство стран НАТО предусматривает расходы на обороноспособность в размере 2% от ВВП. Глава Североатлантического альянса отметил, что Польша очень близка к этой цели.

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Расмуссен отметил, что НАТО принимает во внимание долгосрочное влияние ситуации в Украине на собственную стратегию. Он заявил об увеличении возможностей совместного реагирования специальными силами НАТО «на любого, кто будет угрожать безопасности» союзников. «Больше чем когда-либо мы должны быть подготовлены и способны к обороне», – подчеркнул он.

По его мнению, на фоне российской агрессии нужно четко осознавать, что каждая страна имеет право на выбор своего будущего. «Эта свобода является фундаментальной в нашем понимании будущего», – отметил он. Расмуссен подчеркнул, что Альянс углубляет свое сотрудничество с Украиной, а также отметил, что двери НАТО являются и будут оставаться открытыми не только для Украины, но также для других стран, которые хотят быть в НАТО.