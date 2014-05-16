В Николаеве похоронили предполагаемого виновника взрыва в жилом доме

15:13, 16 мая 2014
Политика
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По версии следствия, Юрий Алфимов специально пустил газ и взорвал несколько этажей жилого дома.

Юрий Алфимов с семьей / Фото: Новости-N

Юрия Алфимова, которого считают виновником взрыва части дома в Николаеве похоронили на местном кладбище. Об этом сообщаю "Новости-N".

По одной из версий, которую расследует милиция, мужчина из-за неурядиц в семье пытался покончить жизнь самоубийством, для чего открыл все конфорки газовой плиты в квартире на 9-м этаже. В результате прогремел взрыв.

Его жена, Ирина Алфимова, стала единственной спасшейся. Спасатели более 10 часов разбирали завалы и достали ее живой. В настоящее время женщина находится в реанимации областной больницы, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. У Алфимовых двое детей.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, окончательное число погибших в результате взрыва дома в Николаеве – 7 человек.

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