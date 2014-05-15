Путину не нужен Донбасс - Каплин

Народный депутат от «УДАРа», секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Каплин убежден, что президенту РФ Владимиру Путину не нужен Донбасс и что он перешел границу в своих военно-дипломатических играх.

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Об этом он сказал сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1 +1».

«Путину не нужен Донбасс, ему не нужны металлургические комбинаты, которые там находятся, ему не нужны шахты и шахтеры, у которых всегда была, будет и позиция, которая, в большинстве случаев, украинская. Он перешел границу в своих военно-дипломатических играх», - сказал он, добавив, что Путин будет использовать тех, кто выступает за, так называемую, ДНР.

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«Со стороны Москвы будет использование этих людей, которые поверили в какую-то фейковую идею. Эти люди будут крайними и озлобленными и на Киев, и на Москву», - добавил он.