Рада отказалась вводить нагрудные знаки для сотрудников МВД

Как передает корреспондент УНИАН, раньше было решено, что на вечернем заседании депутаты за законопроекты не будут голосовать, а лишь будут рассматривать их.

В то же время когда дошла очередь к соответствующему законопроекту, оказалось, что в сессионном зале нет ни докладчика по этому вопросу - народного депутата от “Батькивщины” Геннадия Москаля, ни заместителя председателя Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, депутата от «УДАРа» Николая Паламарчука.

Однако председатель ВР Александр Турчинов решил все же поставить этот законопроект на голосование для принятия его за основу без какого-либо рассмотрения.

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Так, за законопроект проголосовали всего 98 народных депутатов из 185 присутствующих в сессионном зале.

Турчинов обратился к депутатам, которые являются авторами и докладчиками по законопроектам, с призывом уважать парламент. “Ваш закон ставится на рассмотрение - пожалуйста, приходите и докладывайте хотя бы. Уже эмоций не хватает для того, чтобы комментировать такое отношение к парламентской деятельности”, - отметил спикер.

Отклоненным законопроектом предлагалось обязать работников органов внутренних дел рядового и начальственного состава носить нагрудные знаки (жетоны) одновременно с установлением административной ответственности за отсутствие нагрудного знака на форменной одежде, его повреждение, сокрытие работником органа внутренних дел или препятствования идентификации его личности любым другим способом.

Законопроектом также предлагалось сделать невозможным присутствие специальных подразделений милиции и внутренних войск во время проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и других мирных собраний.