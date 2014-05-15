В Донецке боевики похитили оборудование для проведения выборов - ЦИК

Сегодня в Киевском районе Донецка вооруженные лица вошли в помещение органа ведения государственного реестра избирателей и похитили списки избирателей и оборудование, среди которого - маршрутизатор и программно-аппаратные средства идентификации пользователей. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский.

По его словам, за похищение оборудования работа этого отдела ведения реестра избирателей на это время полностью приостановлена. А отсутствие списков означает, что даже если люди придут на избирательные участки, не будет того документа, на основании которого они должны получить избирательные бюллетени.

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«Безусловно, оборудование можно было бы восстановить, если бы быть убежденными в том, что следующий маршрутизатор, который будет доставлен в этот орган ведения реестра избирателей, будет функционировать безопасно и его не похитят так же, как тот, что был похищен уже сегодня. Вместе с тем, списки избирателей для территории, на которую распространилась компетенция этого органа ведения реестра избирателей, могут быть опубликованы и в других органах по решению Центральной избирательной комиссии», - сказал Охендовский.

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Также председатель ЦИК подчеркнул, что на сегодняшний день нет оснований говорить, что 12 избирательных округов Донецкой области и 1 избирательный округ Луганской области не готовы к проведению внеочередных выборов президента. По его словам, не начала работу лишь одна окружная избирательная комиссия в Донецкой области - это комиссия округа №47 с бывшим центром в городе Славянск.