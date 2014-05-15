В руководство АТО ввели людей с боевым опытом в Ираке - Тымчук

В руководство антитеррористической операции введены люди, которые имеют опыт обеспечения порядка во время выборов в Ираке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

"Вселяет надежду то, что проведена определенная ротация в штабе АТО. Пришли люди, которые имеют опыт того же Ирака, это уже не кабинетные и паркетные генералы, а люди, которые реально работали в подобных ситуациях, и это внушает определенные надежды", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в апреле вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.

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Украинская власть, а также лидеры ЕС и США убеждены, что Россия с помощью дестабилизации ситуации и провокаций в южных и восточных областях Украины пытается сорвать президентские выборы, назначенные на 25 мая.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

13 мая «сопредседатель временного правительства» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Денис Пушилин заявил, что «ДНР» просит Россию рассмотреть вопрос о ее вхождении в состав Российской Федерации, а также о том, что выборов президента Украины 25 мая на территории Донецкой области не будет.