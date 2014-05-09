Ляшко рассказал об антитеррористической операции украинских силовиков в Мариуполе

"У бандитов нет ничего святого. Сейчас - в День Победы над фашизмом - вооруженные террористы штурмуют УВД Мариуполя. У нас - несколько раненых, некоторые тяжело. Со стороны нападавших - трое убитых. Атаку стараемся отбить. Против наших профессионально действуют российские спецназовцы ГРУ", - пишет на своей странице в Facebook сообщил кандидат в Президенты Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Около 30 террористов, штурмовали два этажа помещения УВД, однако самооборонцы отбивали атаку на третьем этаже. "Террористы стреляют из автоматического оружия, используют гранаты. Снаружи на помощь нашим прибыли три бтр и войска. Стреляют на поражение, ватники начали разбегаться, как колоради. Из здания напротив поликлиники против нас работают российские снайперы. Среди террористов - восемь убитых, наши все живы, но много раненых. Операция нападения была хорошо спланирована, среди местных ментов есть предатели, которые помогали врагу. Часть Нацгвардии тоже заблаговременно блокировали местные сепаратисты, чтобы солдаты не смогли прийти на помощь. Несмотря на все держимся и отобьемся!" - сообщил народный избранник.

Впоследствии Ляшко написал, что помещение УВД Мариуполя полностью блокировано по периметру нашими войсками с техникой. "Террористы забаррикадировались внутри и отстреливаются. Приказ их живыми никого не брать, всех сволочей замочим, чтобы другим не повадно было", - говорит кандидат.