В ЦИК пообещали разобраться в вопросе отмены регистрации Оробец в мэры Киева

Центральная избирательная комиссия на завтрашнем заседании может рассмотреть вопрос об отмене регистрации кандидатов на должность Киевского городского председателя Леси Оробец и Ивана Салия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

Он рассказал, что сегодня по его требованию Киевская городская избирательная комиссия предоставила как копии постановлений об отмене регистрации, так и копии постановлений о регистрации кандидатов на должность столичного мэра Оробец и Салия.

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"Мы внимательно их проанализируем. И я думаю, что на протяжении завтрашнего дня, когда будет заседать избирательная комиссия, я внесу проект постановления ЦИК. Какое содержание этого проекта постановления, я думаю, что не буду забегать наперед, и это будет некорректно в отношении моих коллег - членов ЦИК. Мы с коллегами посоветуемся", - сказал Магера и отметил, что в случае, если были нарушения со стороны Киевской городской избирательной комиссии, их исправит ЦИК.

Как сообщал УНИАН, Киевская избирательная комиссия сняла кандидата на пост мэра Киева Оробец с регистрации в столичные мэры и в депутаты Киевсовета. Теризбирком мотивировал свое решение тем, что закон не позволяет идти в списке партии в Киевсовет и одновременно, как самовыдвиженец, на должность городского председателя.

По такой же причине сняли с регистрации и Салия.