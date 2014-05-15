В Горловке переизбрали "народного мэра"

Отныне, и.о. мэра Горловки назначен Эдуард Матюх, экс-заместитель городского головы Евгения Клепа, сообщает Gorlovka.ua.

Так, во время митинга сепаратистов под стенами горсовета, толпа восприняла предложение бывшего народного "мэра" Александра Сапунова о том, чтобы его сменил Эдуард Матюх криками: "Ура!"

Также, во время нелегитимного назначения "градоначальника", секретарь митинга, девушка по имени Вика, "задокументировала" Эдуарда Матюху как "и.о. городского головы" Горловки Донецкой народной республики.

По словам новоиспеченного "мэра" Горловки, его главной задачей является стабилизация ситуации в городе.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, позавчера Автоматчики "Абвера" заставили мэра Горловки написать заявление об отставке. в Горловском горсовете представители Донецкой народной республики предприняли попытку захвата власти в городе.