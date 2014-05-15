Украина не затрагивает вопрос о расширении формата Женевского диалога - МИД
11:02, 15 мая 2014Политика
0
В ведомстве считает наиболее оптимальными те решения, которые были достигнуты в Женеве.
Украина не затрагивает вопрос о расширении формата Женевского диалога / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал журналистам и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.
“Мы не ставим вопрос о расширении женевского формата, мы за сохранение этого формата, считаем его наиболее оптимальным и считаем, что решения, которые были приняты в Женеве, должны выполняться”, - сказал Дещица.
Читайте такжеВ МИД РФ надеются, что Киев все-таки признает "референдумы" на Донбассе
Как сообщалось ранее, директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что Украина готова к продолжению переговоров в формате Украина-ЕС-США-Россия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter