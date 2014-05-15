Украина не затрагивает вопрос о расширении формата Женевского диалога - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал журналистам и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.

“Мы не ставим вопрос о расширении женевского формата, мы за сохранение этого формата, считаем его наиболее оптимальным и считаем, что решения, которые были приняты в Женеве, должны выполняться”, - сказал Дещица.

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Как сообщалось ранее, директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что Украина готова к продолжению переговоров в формате Украина-ЕС-США-Россия.