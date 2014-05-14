Трансляция первого всеукраинского круглого стола национального единства
16:56, 14 мая 2014Политика
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В Верховной Раде начался первый всеукраинский круглый стол национального единства.
Турчинов открыл круглый стол / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимают участие и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, вице-спикер парламента Руслан Кошулинский, экс-президенты Украины, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.
Открыл круглый стол Турчинов.
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