Трансляция первого всеукраинского круглого стола национального единства

В Верховной Раде начался первый всеукраинский круглый стол национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимают участие и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, вице-спикер парламента Руслан Кошулинский, экс-президенты Украины, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко. Открыл круглый стол Турчинов.

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