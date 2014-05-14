Трансляция первого всеукраинского круглого стола национального единства

16:56, 14 мая 2014
Политика
0

В Верховной Раде начался первый всеукраинский круглый стол национального единства.

Турчинов відкрив круглий стіл / Фото: УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимают участие и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, вице-спикер парламента Руслан Кошулинский, экс-президенты Украины, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

Открыл круглый стол Турчинов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter