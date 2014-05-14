Рада включила в повестку дня проект закона для борьбы с "кнопкодавством"

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о внесении изменений в Закон “О статусе народного депутата Украины” (относительно обеспечения деятельности) (№4772) и законопроект о внесении изменений в Регламент ВР относительно обеспечения личного голосование народными депутатами Украины) (№4609).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения народные депутаты приняли сегодня на заседании.

Также в повестку дня был включен законопроект о внесении изменений в статью 51 Кодекса законов о труде Украины относительно защиты здоровья беременных женщин (№4105).

Вместе с тем, еще 19 законопроектов и проектов постановлений в повестку дня не были включены. За некоторые из них проголосовали лишь от 100 до 150 депутатов при общем количестве зарегистрированных в сессионном зале - около 300.

В частности, это проект постановления о неотложных мерах по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в Киеве, законопроекты о «Варте», регулирующие вопросы деятельности органов правопорядка, которые возникли в результате самоорганизации населения, а также о проведении люстрации в стране. Кроме того, не включен законопроект, который касался обеспечения доступа граждан на пленарные заседания Верховной Рады.

Читайте такжеСегодня Рада планирует создать ВСК по расследованию преступлений высокопоставленных чиновников (онлайн-трансляция)В частности, совсем не давали голосов или же наименьшее количество голосов в большинстве случаев давали Партия регионов, КПУ и группа “Экономическое развитие”.

В то же время, вице-спикер парламента Руслан Кошулинский, который вел заседание во время рассмотрения вопросов для включения в повестку дня сессии, не ставил на голосование законопроекты относительно Национального бюро антикоррупционных расследований, хотя они также были включены в соответствующий блок вопросов.