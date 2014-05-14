Завтра на Донетчине боевики собираются захватить два пограничных пункта - ОГА

Боевики планируют захватить завтра пограничные пункты "Успенка" и "Мариновка" в Донецкой области. Об этом со ссылкой на официальное заявление ДонОГА сообщает "ОстроВ".

"Согласно информации, поступившей в Донецкую облгосадминистрацию, 15 мая 2014 года сторонниками так называемой Донецкой народной республики планируется захват пограничных пунктов "Успенка" и "Мариновка", - говорится в сообщении.

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"Реализация указанных планов может привести к дестабилизации ситуации в регионе, дальнейшему обострению гражданского противостояния и к человеческим жертвам, как среди мирного населения, так и со стороны сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнули в ДонОГА.

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"В связи с этим, Донецкая областная государственная администрация обращается с призывом ко всем сторонам конфликта воздержаться от любых противоправных действий и не допускать нарушений действующего законодательства!" – отметили местные власти.