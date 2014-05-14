Сепаратисты на востоке не пускают горняков на смены, пытаются остановить работу шахт

Сепаратисты в Донецкой и Луганской областях Украины пытаются остановить работу шахт. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Михаил Волынко, передает корреспондент "ОстроВа".

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"Уже сейчас есть случаи, когда шахтеров не пускают на работу... Сейчас сепаратисты что делают: они пытаются не пускать автобусы, смену на шахты. Недавно были на шахте Калинина, это в Донецке, заставили директора написать заявление на расчет. На той же шахте Калинина... вчера приехали (сепаратисты - "ОстроВ") и хотели остановить работу. Но там работники сказали, что им надо семьи кормить", - сообщил он.

"Эти сепаратисты хотят остановить работу шахт Донбасса, но шахтеры продолжают отстаивать свои рабочие места", - подчеркнул Волынко.

Также он добавил, что, по его мнению, на Донбассе правоохранители работают "вместе с сепаратистами".