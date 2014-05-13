Из-под завалов дома в Николаеве извлекли тело предполагаемого виновника взрыва

Об этом сообщает николаевское издание "Новости-N".

Информацию о том, что из-под завалов извлечено тело предполагаемого чиновника взрыва подтвердил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Григорий Марченко.

"Основной версией следствия является самоубийство 39-летнего мужчины, проживающего в этом доме. Подозреваемый жил в квартире на 9-м этаже. Как удалось выяснить сотрудникам милиции, накануне он поссорился с женой и сегодня начал рассылать в интернете друзьям и знакомым прощальные письма. Вероятно, самоубийца открыл газ и через какое-то время зажег огонь. Не исключено также, что он просто хотел отравиться, а взрыв произошел самопроизвольно. Детали будут ясны после проведения следственных действий и всех необходимых експертиз", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем Марченко рассказал, что в доме, по сведениям ГосЧС, находятся еще три человека, которых пока не нашли. Но директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации заявил, что в ближайшие сутки планируют завершить все спасательные работы.

Напомним, как сообщал УНИАН, спасатели продолжают доставать из-под завалов дома в Николаеве тела погибших. Несколько ранее тело 60-летней женщины, в домашней одежде спасатели извлекли из-под завалов дома.