Спасатели продолжают доставать из-под завалов дома в Николаеве тела погибших

Об этом сообщает николаевское издание "Новости-N".

Тело 60-летней женщины, в домашней одежде спасатели извлекли из-под завалов дома в Николаеве. Также сотрудники ГосЧС вплотную подобрались к еще одному телу, которое находилось рядом с трупом женщины. Предположительно, это Юрий А., тот самый, который по версии правоохранительных органов, является виновником взрыва.

Вместе с тем, под завалами обнаружен еще один погибший. Однако кому принадлежит тело — неизвестно.

Читайте такжеЖителей взорвавшегося дома в Николаеве поселят в гостинице или в палатках во дворе - мэр

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве около 11.00 сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям достали из-под завалов женщину, которая пострадала в результате взрыва в многоэтажном жилом доме по улице Лазурная, 40. Вместе с тем, пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев сообщил, что женщина госпитализирована, ее состояние стабильное.