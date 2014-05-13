ДНР ответила на санкции Запада и объявила Обаму персоной нон-грата
Теперь американский лидер не сможет проникнуть на территорию Донецкой ОГА.
Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика запретила въезд на свою территорию президенту США Бараку Обаме, канцлеру Германии Ангеле Меркель, верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону.
Об этом пишет Капитал.
Обаме запретили посещать ДНР до ноября 2014 года, Меркель — до сентября 2014 года включительно.
Оба политика наказаны за поддержку антитеррористической операции, которую украинские власти проводят на юго-востоке Украины.
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Санкции против Эштон введены «за халатность в исполнении своих обязанностей, позволившую неонацистам почувствовать себя безнаказанными, что привело к преступлениям против человечности в Одессе».
Кэмерон включен в список условно, без применения санкций на практике, ему предложено «обдумать свое отношение к киевской хунте».
Как сообщал УНИАН, Европейский Союз официально обнародовал в понедельник перечень новых физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции из-за их причастности к дестабилизации в Украине.