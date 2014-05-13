ДНР ответила на санкции Запада и объявила Обаму персоной нон-грата

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика запретила въезд на свою территорию президенту США Бараку Обаме, канцлеру Германии Ангеле Меркель, верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону.

Об этом пишет Капитал.

Обаме запретили посещать ДНР до ноября 2014 года, Меркель — до сентября 2014 года включительно.

Оба политика наказаны за поддержку антитеррористической операции, которую украинские власти проводят на юго-востоке Украины.

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Санкции против Эштон введены «за халатность в исполнении своих обязанностей, позволившую неонацистам почувствовать себя безнаказанными, что привело к преступлениям против человечности в Одессе».

Кэмерон включен в список условно, без применения санкций на практике, ему предложено «обдумать свое отношение к киевской хунте».

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз официально обнародовал в понедельник перечень новых физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции из-за их причастности к дестабилизации в Украине.