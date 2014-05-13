ГПУ заявила, что не намерена закрывать дела против причастных к разгону Майдана

Об этом говорится в сообщении пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Генпрокуратура обращается к средствам массовой информации с просьбой не распространять соответствующую недостоверную информацию.

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В Генпрокуратуре отмечают, что главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство по факту незаконного препятствования сотрудниками милиции и другими лицами проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия, которое имело место 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в г. Киеве. В рамках этого производства экс-чиновникам: экс-председателю КГГА Александру Попову, экс-начальнику управления общественной безопасности МВД в г. Киеве Александру Мариненку, экс-начальнику ГУ МВД в г. Киеве Владимиру Коряку и экс-заместителю начальника-начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД в г. Киеве Петру Федчуку объявлено о подозрении. Сейчас указанное уголовное производство присоединены к материалам другого производства по подозрению экс-президента Виктора Януковича и других лиц по фактам массовых убийств.

Как сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры Вячеслав Перч, в судебном порядке продолжается рассмотрение ходатайств, которые направлялись бывшим руководством Генеральной прокуратуры Украины 31.01.2014 относительно освобождения Попова, Сивковича, Коряка, Федчука, Мариненко от уголовной ответственности, согласно требованиям закона «Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний». Печерский суд 16.02.14 поддержал позицию прокуратуры и освободил этих лиц от уголовной ответственности. Однако адвокат потерпевшего не согласился с решением суда и внес апелляцию. 14 марта текущего года Апелляционный суд г. Киева отменил указанное решение и направил дело на новое рассмотрение в Печерский районный суд. В настоящее время продолжается рассмотрение апелляции. Сейчас планируется проведение 4-ого заседания по этому вопросу.

Как отметил Перч, заседание Печерского суда рассматривает вышеупомянутые ходатайства. Официальная позиция Генеральной прокуратуры - все виновные лица, которые причастны к разгону мирных демонстрантов, обязательно будут привлечены к уголовной ответственности, об этом свидетельствует расследования соответствующего уголовного производства. Это рассмотрение не влияет на ход расследования в отношении указанных лиц.

Как сообщал УНИАН, сегодня «Украинская правда» разместила фотокопию ходатайство об освобождении Александра Попова и Владимира Сивковича от уголовной ответственности за силовой разгон Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года, которое подал от Генеральной прокуратуры заместитель начальника управления процессуального руководства в уголовных процессах ГПУ Дмитрий Борзых.

Освободить от наказания Попова и Сивковича предлагают на основании закона "Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний" от 19 декабря 2013 года и аналогичного закона от 16 января 2014 года.