ВР приняла законы, необходимые для либерализации визового режима с ЕС

В частности, парламент принял закон о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект проголосовали 236 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон разработан с целью учета международных стандартов и рекомендаций в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, а также замечаний к закону Украины “О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине”, высказанных международными экспертами относительно расширения перечня признаков, дискриминация по которым запрещается. Данным законом предусмотрено, что не допускается дискриминация по признаку пола. Также законом предусмотрена возможность обжалования решений, действий или бездействия по вопросам дискриминации.Читайте такжеУкраинцы смогут ездить в Европу без виз, а с крымчанами ситуация неопределенная - Фюле

Рада также приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины”. За это решение проголосовали 289 из 348 народных депутатов.

Парламент также принял Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защиты” (№4580). за принятие данного законопроекта высказались 277 с 350 народных депутатов.

Кроме этого, 272 депутата проголосовали за изменения в законы, связанные с деятельностью Уполномоченного по правам человека в сфере защиты персональных данных.

В пояснительной записке к документу отмечается, что с 1 января 2014 года вступил в силу Закон Украины от 3 ​​июля 2013 № 383-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию системы защиты персональных данных», которым полномочиями в сфере защиты персональных данных наделяется Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.