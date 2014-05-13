На Черниговщине задержали троих диверсантов, среди них - член партии Жириновского

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, 12 мая в пункте пропуска «Горностаевка» пограничный наряд Черниговского отряда во время проверки документов обратил внимание на нервное поведение двух граждан России. Они ехали поездом из Санкт-Петербурга в Киев. Во время беседы россияне, 1984 и 1987 годов рождения, нервничали, путались в объяснениях, постоянно их меняли, однако уверенно объяснить цель своего путешествия в Украину так и не смогли. После чего пограничники инициировали проверку их вещей и совместно с таможенниками осмотрели багаж. В нем была найдена камуфлированная одежда, газовый разжигатель огня, нож и газовый баллончик слезоточивого действия. Кроме паспортных документов, один из россиян имел при себе еще и удостоверение члена ЛДПР. По результатам проверки россиян не пропустили и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

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Кроме того, вчера вечером на участке отдела «Гремяч» пограничники этого же отряда при помощи розыскной собаки за 20 метров от госграницы догнали и задержали неизвестного мужчину. Задержанный, который пытался в обход пункта пропуска попасть в Украину, оказался гражданином России, 1988 года рождения. К тому же выяснилось, что житель Костромы имел при себе «Акт об отказе в пропуске на территорию Украины», составленный в тот же день в пункте пропуска «Хутор-Михайловский» на участке Сумского пограничного отряда.

За попытку нарушения государственной границы Украины на задержанного составлены документы о привлечении к административной ответственности. Меру его ответственности определит районный суд.