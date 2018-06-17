Вехи недели. Праздник непослушания на востоке Украины, эффект домино среди губернаторов и парламентский сквозняк

Так называемые референдумы о признании актов провозглашения независимости Донецкой и Луганской народных областей изрядно прибавили абсурда в происходящее в Украине. К президентской кампании, проходящей на фоне аннексии Крыма и неприкрытого давления со стороны России, прибавилась имитация народного волеизъявления без соблюдения элементарных требований (независимые наблюдатели и перспектива признания вкупе с обеспечением тайны голосования – наиболее очевидные из них) и нарастающего беспредела щедро вооруженных российским оружием люмпенов.

Практически ежедневно с Донбасса приходят новости о насилии с применением оружия. Каждый акт неспровоцированного насилия со стороны обладателей георгиевских ленточек как опознавательного знака уменьшает шансы на легитимизацию «референдумов». Даже Владимир Путин, которого сложно назвать безучастно наблюдающим за происходящим на востоке Украины, предпочел заранее дистанцироваться от событий 11 мая в Луганской и Донецкой областях. Зато российский президент «пометил территорию», проведя 9 мая на территории аннексированного Крыма.

Антитеррористическая операция тем временем если и приносит успехи, то такие, о которых широкой общественности известно мало. Скупых сообщений Арсена Авакова в социальных сетях и брифингов Сергея Пашинского и Андрея Парубия маловато, чтобы среднестатистический украинец убедился в том, что государство способно навести порядок на значительной части своей территории. Не спасает даже активное участие в АТО кандидата в президенты Олега Ляшко, оказавшегося 9 мая в гуще драматических событий в Мариуполе. В глобальном масштабе Украина в очередной раз проигрывает информационную войну России, и обесточивание столичной телевышки в День Победы было не простой аварией, а продуманной диверсией в рамках этого противостояния. Скрывать отсутствие политической воли руководителям Украины становится все сложнее.

Новым инструментом бурной деятельности в высших эшелонах власти стало увольнение глав областных администраций. Одесскую ОГА возглавил Игорь Палица. Не только в «жемчужине у моря», но и во всей стране ждут результатов расследования трагедии 2 мая, важные фигуранты которой разными путями ускользают от внимания Фемиды. Отставка луганского губернатора Михаила Болотских вряд ли способно переломить ситуацию в самом восточном регионе Украины.

Собственно, и внутри парламента ситуация выглядит далекой от мобилизации сил для решения государственных проблем. Закрытое заседание Верховной Рады было отмечено удалением фракции коммунистов в полном составе и предоставлением и.о.генпрокурора права покушаться на депутатский иммунитет отдельных народных избранников. На Банковой ожидают первых решений по этому вопросу 13 мая, но этот оптимизм выглядит избыточным. В нынешнем формате «Европейского выбора» - напомню, так называется правящая парламентская коалиция – говорить об эффективной работе Верховной Рады не приходится.

Президентская гонка тем временем продолжается и выходит на финишную прямую. Телевизионные дебаты на Первом национальном вряд ли станут украшением предвыборной кампании, разве что Зорян Шкиряк после использования причитавшегося ему кусочка общенационального телевнимания заявил об отказе от дальнейшего участия в избирательном процессе. Его фавориты остаются прежними, но GfK-Ukraine отметила, что Сергей Тигипко чуть-чуть, но опережает Юлию Тимошенко, без устали педалирующую две темы – непримиримую борьбу с олигархами и создание Движения сопротивления. Лидером с большим отрывом остается Петр Порошенко.

Евгений МАГДА