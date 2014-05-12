Милиция задержала троих вооруженных дезертиров из части в Одесской области

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, дезертиров задержали ночью на территории соседней Николаевской области. У дезертиров изъяты похищенные ими с воинской части автоматическое оружие и боеприпасы.

«Трое военнослужащих сбежали, завладев тремя единицами автоматического оружия (автомат АКС-74) и боеприпасами к нему. Угрожая физической расправой местному жителю, дезертиры завладели его транспортным средством и пытались покинуть территорию Одесской области. Правоохранителями был введен в действие оперативный план «Сирена», - рассказали в отделе.

Благодаря своевременно предпринятым оперативно-розыскным мероприятиям и профессиональным действиям сотрудников органов внутренних дел области, сотрудниками оперативных служб и Госавтоинспекции беглецы были задержаны на территории Николаевской области. Перед этим они совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию.

Как сообщал УНИАН, 11 мая между 4.00 и 09.00 из воинской части, расположенной в селе Чабанка Коминтерновского района, бежали три младших сержантов: уроженцы Донецкой области - Богдан Дмитренко, 1992 года рождения и Виталий Русин, 1994 года рождения, а также уроженец Одесской области Анатолий Кавун, 1990 года рождения. Они овладели тремя единицами автоматического оружия (автомат АКС-74) с патронами к нему и исчезли.

Одесским прокурором по надзору за соблюдением законов в военной сфере по указанному факту проводится предварительное расследование уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство).