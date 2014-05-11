На Донбассе началась очередная активная фаза АТО - Тымчук
11:36, 11 мая 2014Политика
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На Донетчине продолжается антитеррористическая операция.
АТО снова перешла в активную фазу / REUTERS
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», на Донбассе началась очередная активная фаза АТО.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное Сопротивление” Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"На данный момент руководство АТО констатирует, что начальный этап очередной фазы операции проходит по плану. Мы следим за ситуацией", - написал он.
Также Тымчук отметил, что активные действия силовиков охватывают не только Славянск, но и прочие населенные пункты региона, где "окопались" пророссийские террористы.
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